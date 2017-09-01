Касаткина и Гаврилова вышли во второй раунд парного US Open

За 1 час 23 минуты матча Дарьи сделали один эйс и пять брейков, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Ирина-Камелия и Ралуца один раз подали навылет и реализовали два брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок.

Во втором круге парного турнира Касаткина и Гаврилова сыграют с японкой Мисаки Дои и Чи Юнь Чанг с Тайваня.