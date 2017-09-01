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https://sport.mail.ru/news/tennis/30872924/
1 сентября 2017, 21:52 | Теннис | GoTennis.ru

Касаткина и Гаврилова вышли во второй раунд парного US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова на старте парного Открытого первенства США победили румынок Ирину-Камелию Бегу и Ралуцу Олару — 6/3, 6/3.

За 1 час 23 минуты матча Дарьи сделали один эйс и пять брейков, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Ирина-Камелия и Ралуца один раз подали навылет и реализовали два брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок.

Во втором круге парного турнира Касаткина и Гаврилова сыграют с японкой Мисаки Дои и Чи Юнь Чанг с Тайваня.
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