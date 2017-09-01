Касаткина и Гаврилова вышли во второй раунд парного US Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова на старте парного Открытого первенства США победили румынок
Ирину-Камелию Бегу и Ралуцу Олару — 6/3, 6/3.
За 1 час 23 минуты матча Дарьи сделали один эйс и пять брейков, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как
Во втором круге парного турнира Касаткина и Гаврилова сыграют с японкой Мисаки Дои и Чи Юнь Чанг с Тайваня.
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