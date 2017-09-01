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https://sport.mail.ru/news/tennis/30872824/
1 сентября 2017, 21:25 | Теннис | GoTennis.ru

US Open. Кузнецов и Жазири с победы стартовали на парном турнире

Российский теннисист Андрей Кузнецов и представитель Туниса Малек Жазири на старте парного Открытого первенства США взяли верх над хорватом Николой Мектичем и американцем Брайаном Бэйкером — 6/3, 6/4.

За 1 час 10 минут матча Андрей и Малек сделали по четыре эйса и брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Брайан и Никола дважды подали навылет и реализовали два брейк-пойнта, допустив семь двойных ошибок.

Во втором круге парного US Open Кузнецов и Жазири сразятся с бельгийцем Стивом Дарсисом и израильтянином Дуди Селой.
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