US Open. Кузнецов и Жазири с победы стартовали на парном турнире

За 1 час 10 минут матча Андрей и Малек сделали по четыре эйса и брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Брайан и Никола дважды подали навылет и реализовали два брейк-пойнта, допустив семь двойных ошибок.

Во втором круге парного US Open Кузнецов и Жазири сразятся с бельгийцем Стивом Дарсисом и израильтянином Дуди Селой.