Павлюченкова и Младенович победили на старте парного «Шлема» в Нью-Йорке

За 1 час 43 минуты матча Анастасия и Кристина сделали четыре эйса и восемь брейков, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как Беатрис и Ана совершили два эйса и пять брейков, допустив три двойные ошибки.

Во втором круге парных соревнований Павлюченкова и Младенович сыграют или с китаянками Цзян Ван и Вань Яфань, либо с американками Слоан Стивенс и Тэйлор Таунсенд.