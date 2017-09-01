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https://sport.mail.ru/news/tennis/30872465/
1 сентября 2017, 21:00 | Теннис | GoTennis.ru

Павлюченкова и Младенович победили на старте парного «Шлема» в Нью-Йорке

Россиянка Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович в первом круге парного US Open обыграли бразильянку Беатрис Хаддад-Майю и хорватку Ану Конюх — 5/7, 6/3, 6/0.

За 1 час 43 минуты матча Анастасия и Кристина сделали четыре эйса и восемь брейков, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как Беатрис и Ана совершили два эйса и пять брейков, допустив три двойные ошибки.

Во втором круге парных соревнований Павлюченкова и Младенович сыграют или с китаянками Цзян Ван и Вань Яфань, либо с американками Слоан Стивенс и Тэйлор Таунсенд.
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