Павлюченкова и Младенович победили на старте парного «Шлема» в Нью-Йорке
Россиянка Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович в первом круге парного US Open обыграли бразильянку Беатрис
Хаддад-Майю и хорватку Ану Конюх — 5/7, 6/3, 6/0.
За 1 час 43 минуты матча Анастасия и Кристина сделали четыре эйса и восемь брейков, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как Беатрис и Ана совершили два эйса и пять брейков, допустив три двойные ошибки.
Во втором круге парных соревнований Павлюченкова и Младенович сыграют или с китаянками Цзян Ван и Вань Яфань, либо с американками Слоан Стивенс и Тэйлор Таунсенд.
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