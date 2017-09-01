Радваньская обыграла Путинцеву во втором круге US Open
МОСКВА, 1 сен —
Р-Спорт. Полька Агнешка Радваньская обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву во втором круге Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
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Радваньская, посеянная под 10-м номером, победила со счетом 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час 44 минуты.
Следующей соперницей польки станет Коко Вандевеге (США, 20-й номер посева), которая была сильнее Онс Джабер из Туниса — 7:6 (8:6), 6:2.
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