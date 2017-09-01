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1 сентября 2017, 9:58 | Теннис | Р-Спорт

Радваньская обыграла Путинцеву во втором круге US Open

МОСКВА, 1 сен — Р-Спорт. Полька Агнешка Радваньская обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву во втором круге Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Полька Агнешка Радваньская обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву во втором круге Открытого чемпионата США по теннису который проходит в Нью-Йорке. Увеличить
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Радваньская, посеянная под 10-м номером, победила со счетом 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час 44 минуты.

Следующей соперницей польки станет Коко Вандевеге (США, 20-й номер посева), которая была сильнее Онс Джабер из Туниса — 7:6 (8:6), 6:2.
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