Кузнецова не сумела выйти в 3-й круг Открытого чемпионата США
МОСКВА, 1 сен —
Р-Спорт. Россиянка Светлана Кузнецова не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке, уступив японке Куруми Наре.
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Кузнецова, посеянная под 8-м номером, уступила Наре в матче второго круга соревнований со счетом 3:6, 6:3, 3:6. Матч продолжался 2 часа 7 минут.
Результаты других встреч:
Чжан Шуай (Китай, 27-й номер посева) — Риса Одзаки (Япония) — 6:0, 6:3;.
Шелби Роджерс (США) — Дарья Гаврилова (Австралия, 25) — 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:5).
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