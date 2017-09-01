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https://sport.mail.ru/news/tennis/30863747/
1 сентября 2017, 10:01 | Теннис | Р-Спорт

Кузнецова не сумела выйти в 3-й круг Открытого чемпионата США

МОСКВА, 1 сен — Р-Спорт. Россиянка Светлана Кузнецова не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке, уступив японке Куруми Наре.

Россиянка Светлана Кузнецова не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата США по теннису который проходит в Нью-Йорке уступив японке Куруми Наре. Увеличить
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Кузнецова, посеянная под 8-м номером, уступила Наре в матче второго круга соревнований со счетом 3:6, 6:3, 3:6. Матч продолжался 2 часа 7 минут.

Результаты других встреч:

Чжан Шуай (Китай, 27-й номер посева) — Риса Одзаки (Япония) — 6:0, 6:3;.

Шелби Роджерс (США) — Дарья Гаврилова (Австралия, 25) — 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:5).
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