Южный уступил в пяти сетах Федереру на US Open
МОСКВА, 1 сен —
Р-Спорт. Российский теннисист Михаил Южный завершил выступление на Открытом чемпионате США, который проходит в Нью-Йорке, уступив швейцарцу Роджеру Федереру.
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Матч второго круга турнира Большого шлема между Федерером (3-й номер посева) и Южным завершился в пяти сетах со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 6:2 в пользу швейцарца. Встреча продолжалась 3 часа 7 минут.
В третьем раунде US Open Федерер сыграет с испанцем Фелисиано Лопесом (31), который в своем матче второго круга обыграл соотечественника Фернандо Вердаско со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:1.
Результаты других матчей второго круга:
Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 24) — Адриан
Роберто
Адриан Маннарино (Франция, 30) — Бьорн Фратанджело (США) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2.
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