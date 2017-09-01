Южный уступил в пяти сетах Федереру на US Open

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Матч второго круга турнира Большого шлема между Федерером (3-й номер посева) и Южным завершился в пяти сетах со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 6:2 в пользу швейцарца. Встреча продолжалась 3 часа 7 минут.

В третьем раунде US Open Федерер сыграет с испанцем Фелисиано Лопесом (31), который в своем матче второго круга обыграл соотечественника Фернандо Вердаско со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:1.

Результаты других матчей второго круга:

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 24) — Адриан Менендес-Масейрас (Испания) — 6:2, 6:3, 7:6 (7:3);.

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) — Дастин Браун (Германия) — 6:1, 6:3, 7:6 (7:3);.

Адриан Маннарино (Франция, 30) — Бьорн Фратанджело (США) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2.