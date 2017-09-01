Южный упустил победу над Федерером на US Open

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Встреча прошла в четверг, 31 августа, и завершилась со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 6:2 в пользу швейцарца. Игра продолжалась 3 часа, 11 минут. Роджер восемь раз выиграл подачу соперника и четырежды проиграл свою. Эта встреча была 17-й в истории противостояния Федерера и Южного, швейцарец одержал 17-ю победу.

В третьем круге 36-летний Федерер сыграет с 35-летним Фелисиано Лопесом (Испания). В личном противостоянии швейцарец лидирует 12:0.

Ранее в четверг россиянин Андрей Рублев обыграл болгарина Григора Димитрова, занимающего 9-е место в мировом рейтинге со счетом 7:5, 7:6 (7:3), 6:3. В третьем круге 19-летний москвич сыграет с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.