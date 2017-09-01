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1 сентября 2017, 1:52 | Теннис | Lenta.Ru

Южный упустил победу над Федерером на US Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл россиянина Михаила Южного во втором круге Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру.».

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> обыграли россиянина Михаила Южного во втором круге Открытого чемпионата США (US <span class=error>Open</span>). Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.. Увеличить
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Встреча прошла в четверг, 31 августа, и завершилась со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 6:2 в пользу швейцарца. Игра продолжалась 3 часа, 11 минут. Роджер восемь раз выиграл подачу соперника и четырежды проиграл свою. Эта встреча была 17-й в истории противостояния Федерера и Южного, швейцарец одержал 17-ю победу.

В третьем круге 36-летний Федерер сыграет с 35-летним Фелисиано Лопесом (Испания). В личном противостоянии швейцарец лидирует 12:0.

Ранее в четверг россиянин Андрей Рублев обыграл болгарина Григора Димитрова, занимающего 9-е место в мировом рейтинге со счетом 7:5, 7:6 (7:3), 6:3. В третьем круге 19-летний москвич сыграет с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.

US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 50,4 миллиона долларов.
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