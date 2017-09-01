Дзаламидзе и Кудерметова покидают US Open в парном разряде

Встреча длилась 1 час 20 минут. За это время Дзаламидзе и Кудерметова сделал один эйс, восемь раз ошиблись при подаче и реализовали один брейк-пойнт, а их соперницы дважды подали навылет, допустили две двойные ошибки и сделали три брейка.

В следующем круге US Open Барти и Дельаква сыграют с китаянками Шуко Аоямой и Чжаоксюан Янг.