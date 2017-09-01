Дзаламидзе и Кудерметова покидают US Open в парном разряде
Российский дуэт в составе Нателы Дзаламидзе (на фото) и Вероники Кудерметовой уступил австралийкам Эшли Барти и Кейси Дельакве со счётом 3/6, 6/3, 1/6 на старте Открытого чемпионата США в паре.
Встреча длилась 1 час 20 минут. За это время Дзаламидзе и Кудерметова сделал один эйс, восемь раз ошиблись при подаче и реализовали один
В следующем круге US Open Барти и Дельаква сыграют с китаянками Шуко Аоямой и Чжаоксюан Янг.
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