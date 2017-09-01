Дарья Гаврилова уступила Шелби Роджерс на «мэйджоре» в Нью-Йорке

Матч продолжался 3 часа 31 минуту. За это время 23-летняя Гаврилова сделала шесть эйсов, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 24-летняя Роджерс один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала пять брейков. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

Следующей соперницей Роджерс на Открытом первенстве США будет украинка Элина Свитолина.