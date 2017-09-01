Дарья Гаврилова уступила Шелби Роджерс на «мэйджоре» в Нью-Йорке
20-я ракетка мира, австралийка Дарья Гаврилова, в трёх сетах проиграла американке Шелби Роджерс, занимающей 62-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/7 (6), 6/4, 6/7 (5) во втором круге US Open.
Матч продолжался 3 часа 31 минуту. За это время 23-летняя Гаврилова сделала шесть эйсов, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала шесть
Следующей соперницей Роджерс на Открытом первенстве США будет украинка Элина Свитолина.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter