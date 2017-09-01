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1 сентября 2017, 0:29 | Теннис | GoTennis.ru

Дарья Гаврилова уступила Шелби Роджерс на «мэйджоре» в Нью-Йорке

20-я ракетка мира, австралийка Дарья Гаврилова, в трёх сетах проиграла американке Шелби Роджерс, занимающей 62-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/7 (6), 6/4, 6/7 (5) во втором круге US Open.

Матч продолжался 3 часа 31 минуту. За это время 23-летняя Гаврилова сделала шесть эйсов, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 24-летняя Роджерс один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала пять брейков. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

Следующей соперницей Роджерс на Открытом первенстве США будет украинка Элина Свитолина.
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