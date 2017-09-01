Американское шоу Шараповой
В
Нью-Йорке набирает обороты Открытый чемпионат США. Все внимание болельщиков и журналистов приковано к россиянке Марии Шараповой, которая вопреки прогнозам одержала уже две победы.
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Видимо, что-то случилось...
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Первые дни турниров серии «Большого шлема» всегда самые сложные. Каждый день проходит несколько десятков матчей, и разместить на кортах звезд разного калибра и степени амбиций очень непросто. Всегда найдется тот, кто недоволен временем, значимостью корта, температурой воды в бутылках и
Болельщики с трудом успевают уследить за результатами без малого 90 матчей за день. Угадать, кто главный герой третьего игрового дня, очень легко. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль на корт не выходили, зато на арене Артура Эша играла она — Мария Шарапова. Ее имя и фамилия в заголовке всех теннисных обзоров. Даже американских, хотя представителей США на US Open предсказуемо много.
К Шараповой на этом турнире прикованы все взгляды — добрые и злые, заинтересованные и завистливые. Тем сложнее ей выступать, и тем увлекательнее болельщику наблюдать за ее игрой. Ведь мало кто
Не повесит. По крайней мере пока. Хотя поначалу мало кто верил изначально, что Шарапова сможет обыграть вторую ракетку мира Симону Халеп. Потом многие считали, что после трудного матча с сильной румынкой она сможет настроиться на менее звездную венгерку Тимею Бабош. Пока Маша своих критиков огорчает, хотя для победы ей вновь понадобились все три сета.
Ее
Как выстояла Светлана Кузнецова, отыгравшая в среду у Маркеты Вондроушевой три (!) матчбола, как сумела преодолеть 8-матчевую безвыигрышную серию против Каролин Возняцки Екатерина Макарова. Кстати, после той встречи датчанка в очередной раз подняла допинговый вопрос Шараповой. Пятая ракетка мира негодовала, что организаторы поставили ее играть на второсортном корте, а некую девушку, отбывшую 15-месячную дисквалификацию, — на центральный.
Вот только болельщику наплевать на дисквалификации, ему нужны харизматичные герои. И Шарапова полностью отвечает зрительским запросам. Тем более что с каждой новой победой слово «допинг» применительно к Марии звучит все реже.
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