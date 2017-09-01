Американское шоу Шараповой

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первые дни турниров серии «Большого шлема» всегда самые сложные. Каждый день проходит несколько десятков матчей, и разместить на кортах звезд разного калибра и степени амбиций очень непросто. Всегда найдется тот, кто недоволен временем, значимостью корта, температурой воды в бутылках и чем-нибудь еще. Если в это время в планы вмешивается дождь, то приходится и вовсе перекраивать календарь.

Болельщики с трудом успевают уследить за результатами без малого 90 матчей за день. Угадать, кто главный герой третьего игрового дня, очень легко. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль на корт не выходили, зато на арене Артура Эша играла она — Мария Шарапова. Ее имя и фамилия в заголовке всех теннисных обзоров. Даже американских, хотя представителей США на US Open предсказуемо много.

К Шараповой на этом турнире прикованы все взгляды — добрые и злые, заинтересованные и завистливые. Тем сложнее ей выступать, и тем увлекательнее болельщику наблюдать за ее игрой. Ведь мало кто по-настоящему задумывается над тем, какие ошибки допускает россиянка и какова их природа, мешают ли ей травмы и отсутствие игровой практики. Все с замиранием сердца ждут результата: ну как, справится? Этого достаточно, чтобы следом обсуждать, поиграет ли еще Мария или повесит ракетку на гвоздь.

Не повесит. По крайней мере пока. Хотя поначалу мало кто верил изначально, что Шарапова сможет обыграть вторую ракетку мира Симону Халеп. Потом многие считали, что после трудного матча с сильной румынкой она сможет настроиться на менее звездную венгерку Тимею Бабош. Пока Маша своих критиков огорчает, хотя для победы ей вновь понадобились все три сета.

Ее по-прежнему спрашивают про справедливость полученной wild card и отношение болельщиков. Хотя о теннисе Шараповой явно нравится рассуждать гораздо больше, тем более что поговорить есть о чем. Игра россиянки действительно не идеальна, ей и правда есть в чем прибавлять. В третьем круге ей снова предстоит встреча с менее классной соперницей. Мария сильнее американки Софьи Кении. Осталось только выстоять — не сгореть ни физически, ни психологически.

Как выстояла Светлана Кузнецова, отыгравшая в среду у Маркеты Вондроушевой три (!) матчбола, как сумела преодолеть 8-матчевую безвыигрышную серию против Каролин Возняцки Екатерина Макарова. Кстати, после той встречи датчанка в очередной раз подняла допинговый вопрос Шараповой. Пятая ракетка мира негодовала, что организаторы поставили ее играть на второсортном корте, а некую девушку, отбывшую 15-месячную дисквалификацию, — на центральный.

Вот только болельщику наплевать на дисквалификации, ему нужны харизматичные герои. И Шарапова полностью отвечает зрительским запросам. Тем более что с каждой новой победой слово «допинг» применительно к Марии звучит все реже.