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https://sport.mail.ru/news/tennis/30862167/
1 сентября 2017, 0:10 | Теннис | GoTennis.ru

Опубликован заявочный список участниц соревнований в Гонконге

Организаторы турнира Prudential Hong Kong Tennis Open, который пройдёт с 9 по 15 октября в Гонконге, опубликовали заявочный список участниц предстоящих соревнований.

В частности, на турнире выступят датчанка Каролин Возняцки, полька Агнешка Радваньска, британка Йоханна Конта, американки Винус Уильямс и Слоан Стивенс, француженка Кристина Младенович.

Из россиянок в соревнованиях примет участие Анастасия Павлюченкова.
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