Опубликован заявочный список участниц соревнований в Гонконге
Организаторы турнира Prudential Hong Kong Tennis Open, который пройдёт с 9 по 15 октября в Гонконге, опубликовали заявочный список участниц предстоящих соревнований.
В частности, на турнире выступят датчанка Каролин Возняцки, полька Агнешка Радваньска, британка Йоханна Конта, американки Винус Уильямс и Слоан Стивенс, француженка Кристина Младенович.
Из россиянок в соревнованиях примет участие Анастасия Павлюченкова.
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