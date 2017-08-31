Нью-Йорк. Андрей Рублёв в трёх сетах одолел Григора Димитрова
53-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв, в трёх сетах обыграл болгарина Григора Димитрова, занимающего девятую строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 7/6 (3), 6/3 во втором раунде US Open.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч продолжался 2 часа 26 минут. За это время 19-летний Рублёв сделал семь эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре
В третьем раунде Открытого чемпионата США Рублёв сыграет с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter