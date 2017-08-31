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31 августа 2017, 22:55 | Теннис | GoTennis.ru

Нью-Йорк. Андрей Рублёв в трёх сетах одолел Григора Димитрова

53-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв, в трёх сетах обыграл болгарина Григора Димитрова, занимающего девятую строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 7/6 (3), 6/3 во втором раунде US Open.

53-я ракетка мира россиянин Андрей <span class=error>Рублёв</span> в трёх сетах обыграл болгарина <span class=error>Григора</span> <span class=error>Димитрова</span> занимающего девятую строчку рейтинга ATP со счётом 7/5 7/6 (3) 6/3 во втором раунде US <span class=error>Open</span>. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 26 минут. За это время 19-летний Рублёв сделал семь эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 26-летний Димитров десять раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и сделал два брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В третьем раунде Открытого чемпионата США Рублёв сыграет с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.
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