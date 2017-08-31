Нью-Йорк. Андрей Рублёв в трёх сетах одолел Григора Димитрова

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Матч продолжался 2 часа 26 минут. За это время 19-летний Рублёв сделал семь эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 26-летний Димитров десять раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и сделал два брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В третьем раунде Открытого чемпионата США Рублёв сыграет с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.