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https://sport.mail.ru/news/tennis/30861716/
31 августа 2017, 22:54 | Теннис | GoTennis.ru

Вихлянцева и Стоянович покидают парный «мэйджор» в Нью-Йорке

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева и сербка Нина Стоянович не смогли преодолеть барьер первого круга парных соревнований на Открытом чемпионате США, проиграв венгерке Тимеа Бабош и чешке Андреа Главацковой, — 4/6, 2/6.

Встреча продлилась 1 час 9 минут. Наталья и Нина сделали по одному эйсу и брейку, не совершая ошибок при подаче. Тимеа и Андреа реализовали четыре брейк-пойнта и допустили одну двойную ошибку.

Во втором раунде турнира Бабош и Главацкова сыграют либо с американкой Ракель Атаво и немкой Сабин Лисицки, либо с Николь Меликар из США и британкой Анной Смит.
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