Вихлянцева и Стоянович покидают парный «мэйджор» в Нью-Йорке

Встреча продлилась 1 час 9 минут. Наталья и Нина сделали по одному эйсу и брейку, не совершая ошибок при подаче. Тимеа и Андреа реализовали четыре брейк-пойнта и допустили одну двойную ошибку.

Во втором раунде турнира Бабош и Главацкова сыграют либо с американкой Ракель Атаво и немкой Сабин Лисицки, либо с Николь Меликар из США и британкой Анной Смит.