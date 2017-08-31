Вихлянцева и Стоянович покидают парный «мэйджор» в Нью-Йорке
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева и сербка Нина Стоянович не смогли преодолеть барьер первого круга парных соревнований на Открытом чемпионате США, проиграв венгерке Тимеа Бабош и чешке Андреа Главацковой, — 4/6, 2/6.
Встреча продлилась 1 час 9 минут. Наталья и Нина сделали по одному эйсу и брейку, не совершая ошибок при подаче. Тимеа и Андреа реализовали четыре
Во втором раунде турнира Бабош и Главацкова сыграют либо с американкой Ракель Атаво и немкой Сабин Лисицки, либо с Николь Меликар из США и британкой Анной Смит.
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