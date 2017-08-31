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31 августа 2017, 22:53 | Теннис | Lenta.Ru

Шарапова рассказала об отношении к Серене Уильямс

Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что чувствует себя маленькой девочкой при американке Серене Уильямс. Слова россиянки в четверг, 31 августа, приводит Net-A-Porter.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> призналась что чувствует себя маленькой девочкой при американке <span class=error>Серене</span> <span class=error>Уильямс</span>. Слова россиянки в четверг 31 августа приводит <nobr>Net-A-Porter.</nobr> Увеличить
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«Первый раз я играла с Сереной за несколько месяцев до того “Уимблдона” (в 2004 году, — прим. “Ленты.ру”), который я у нее выиграла. Меня тогда поразил ее характер, ее сила, ее талант. Она заставила меня почувствовать себя маленькой девочкой — до сих пор иногда заставляет», — сказала Шарапова.

По словам пятикратной победительницы турниров Большого шлема, она относится к Уильямс с большим уважением. «О наших отношениях очень много говорят; нас постоянно сравнивают в разных рейтингах доходов. Но несмотря на наши противостояния на корте и за его пределами, я уверена, что мы обе друг друга безмерно уважаем. Мне бы хотелось, чтобы нас больше объединяли, а не противопоставляли друг другу», — добавила 30-летняя россиянка.

16 августа Уильямс объяснила хорошее отношение болельщиков к Шараповой цветом кожи.

В рейтинге самых богатых спортсменок мира, опубликованном 14 августа, Серена Уильямс второй год подряд победила. Шарапова не вошла в десятку впервые с 2005 года.
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