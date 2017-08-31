Хуан Мартин Дель Потро вышел в третий круг US Open
28-я ракетка мира, аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро, во втором круге US Open оказался сильнее испанца Адриана
Менендес-Масейраса, занимающего 148-е место мирового рейтинга, — 6/2, 6/3, 7/6 (3).
За 2 часа 11 минут матча Хуан Мартин семнадцать раз подал навылет и реализовал четыре
В поединке за выход в 1/8 финала американского «мэйджора» Дель Потро сыграет либо с испанцем Роберто
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