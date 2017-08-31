Хуан Мартин Дель Потро вышел в третий круг US Open

За 2 часа 11 минут матча Хуан Мартин семнадцать раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив столько же двойных ошибок. Тогда как Адриан отметился восемью эйсами и двумя ошибкамипри подаче. Это была первая очная встреча игроков.

В поединке за выход в 1/8 финала американского «мэйджора» Дель Потро сыграет либо с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, либо с немцем Дастином Брауном.