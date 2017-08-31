Российская теннисистка Касаткина вышла в третий круг US Open
ТАСС, 31 августа. Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла американку Кристину Макхейл и вышла в третий круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд — $50,4 млн), который проходит в
Нью-Йорке.
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Встреча второго раунда завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 20-летней россиянки. Касаткина повторила свой лучший результат на US Open, выйдя в третий круг соревнований. В 2015 году она также дошла до третьего раунда турнира, в котором проиграла француженке Кристине Младенович.
В третьем круге Касаткина сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, «посеянной» на турнире под 12-м номером. Остапенко является победительницей Открытого чемпионата Франции 2017 года.
US Open завершится 10 сентября. Открытый чемпионат США является последним в сезоне турниром серии Большого шлема.
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