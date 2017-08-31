Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30861464/
31 августа 2017, 22:25 | Теннис | GoTennis.ru

Каролина Плишкова одержала волевую победу во втором круге американского «мэйджора»

Чешская теннисистка Каролина Плишкова преодолела барьер второго раунда Открытого чемпионата США, обыграв в трёх сетах американку Николь Гиббз, — 2/6, 6/3, 6/4.

Матч продлился 1 час 47 минут. Первая ракетка мира, 25-летняя Каролина, записала в свой актив одиннадцать эйсов и два брейка, семь раз ошибившись при подаче. Её ровесница Линетт, занимающая 72-е место в рейтинге WTA, выполнила четыре подачи навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустила пять двойных ошибок. Чешка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 3:0.

В третьем круге американского «мэйджора» Плишкова сыграет либо с китаянкой Чжен Сайсай, либо с японкой Рисой Одзаки.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Ник Киргиос оштрафован на 5500 долларов за своё поведение во время матча первого круга US Open

Ник Киргиос оштрафован на 5500 долларов за своё поведение во время матча первого круга US Open

Австралиец Ник Киргиос должен будет заплатить 5500 долларов штрафа за своё поведение во время матча первого круга Открытого чемпионата США. Во время поединка со своим соотечественником Джоном Миллманом спортсмен нецензурно выражался и сломал ракетку.
Еще 7 новостей  Все новости
31 августа

Моника Никулеску стала участницей третьего раунда US Open

Дамир Джумхур продолжает выступление на Открытом первенстве США

Малек Жазири завершил борьбу на "мэйджоре" в Нью-Йорке