Каролина Плишкова одержала волевую победу во втором круге американского «мэйджора»

Матч продлился 1 час 47 минут. Первая ракетка мира, 25-летняя Каролина, записала в свой актив одиннадцать эйсов и два брейка, семь раз ошибившись при подаче. Её ровесница Линетт, занимающая 72-е место в рейтинге WTA, выполнила четыре подачи навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустила пять двойных ошибок. Чешка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 3:0.

В третьем круге американского «мэйджора» Плишкова сыграет либо с китаянкой Чжен Сайсай, либо с японкой Рисой Одзаки.