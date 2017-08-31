Каролина Плишкова одержала волевую победу во втором круге американского «мэйджора»
Чешская теннисистка Каролина Плишкова преодолела барьер второго раунда Открытого чемпионата США, обыграв в трёх сетах американку Николь Гиббз, — 2/6, 6/3, 6/4.
Матч продлился 1 час 47 минут. Первая ракетка мира, 25-летняя Каролина, записала в свой актив одиннадцать эйсов и два брейка, семь раз ошибившись при подаче. Её ровесница Линетт, занимающая 72-е место в рейтинге WTA, выполнила четыре подачи навылет, реализовала два
В третьем круге американского «мэйджора» Плишкова сыграет либо с китаянкой Чжен Сайсай, либо с японкой Рисой Одзаки.
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