Ник Киргиос оштрафован на 5500 долларов за своё поведение во время матча первого круга US Open
Австралиец Ник Киргиос должен будет заплатить 5500 долларов штрафа за своё поведение во время матча первого круга Открытого чемпионата США. Во время поединка со своим соотечественником Джоном Миллманом спортсмен нецензурно выражался и сломал ракетку.
В результате, 22-летний теннисист заплатит 3000 долларов за нецензурную брань и 2500 долларов — за порчу оборудования.
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