Томаш Бердых потерпел поражение во втором раунде Открытого первенства США

Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут. За это время 31-летний Бердых сделал девять эйсов, 12 раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а 28-летний Долгополов семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в пользу чеха.

Следующим соперником Долгополова на Открытом чемпионате США будет серб Виктор Троицки.