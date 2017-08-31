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https://sport.mail.ru/news/tennis/30861067/
31 августа 2017, 21:23 | Теннис | GoTennis.ru

Томаш Бердых потерпел поражение во втором раунде Открытого первенства США

18-я ракетка мира, чех Томаш Бердых, проиграл украинцу Александру Долгополову, занимающему 64-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 1/6, 6/7 (5), 2/6 во втором раунде US Open.

Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут. За это время 31-летний Бердых сделал девять эйсов, 12 раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а 28-летний Долгополов семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в пользу чеха.

Следующим соперником Долгополова на Открытом чемпионате США будет серб Виктор Троицки.
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