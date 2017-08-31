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31 августа 2017, 21:00 | Теннис | GoTennis.ru

Стал известен заявочный список участниц соревнований ITF Neva Cup

Организаторы турнира ITF Neva Cup, который пройдёт с 18 по 24 сентября в Санкт-Петербурге (Россия), опубликовали заявочный список участниц предстоящих соревнований.

В частности, в турнире примет участие хорватка Донна Векич, француженка Полин Парментье, румынка Михаэла Бузарнеску, сербки Ивана Йорович и Нина Стоянович, беларуска Арина Соболенко.

Из россиянок в соревнованиях примут участие Ирина Хромачёва, Анна Блинкова, Софья Жук, Анна Калинская, Полина Монова и Виталия Дьяченко.
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