Стал известен заявочный список участниц соревнований ITF Neva Cup
Организаторы турнира ITF Neva Cup, который пройдёт с 18 по 24 сентября в
Санкт-Петербурге (Россия), опубликовали заявочный список участниц предстоящих соревнований.
В частности, в турнире примет участие хорватка Донна Векич, француженка Полин Парментье, румынка Михаэла Бузарнеску, сербки Ивана Йорович и Нина Стоянович, беларуска Арина Соболенко.
Из россиянок в соревнованиях примут участие Ирина Хромачёва, Анна Блинкова, Софья Жук, Анна Калинская, Полина Монова и Виталия Дьяченко.
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