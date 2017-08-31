Стал известен заявочный список участниц соревнований ITF Neva Cup

В частности, в турнире примет участие хорватка Донна Векич, француженка Полин Парментье, румынка Михаэла Бузарнеску, сербки Ивана Йорович и Нина Стоянович, беларуска Арина Соболенко.

Из россиянок в соревнованиях примут участие Ирина Хромачёва, Анна Блинкова, Софья Жук, Анна Калинская, Полина Монова и Виталия Дьяченко.