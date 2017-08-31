Бабош: Несправедливо давать «уайлд кард» Шараповой
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пресс-конференции после поражения от Марии Шараповой в матче второго круга US Open венгерская теннисистка Тимя Бабош заметила, что считает несправедливым получение россиянкой «уайлд кард» на турнир «Большого шлема».
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«Я впервые играла против Марии, и матч начался хорошо для меня, я должна была выигрывать, но потом всё изменилось, растянулось на три сета и оказалось плохо для меня. Мария стала играть сильнее, мне стало сложно противостоять ей, я начала уставать, и игра вышла
Я думаю, что несправедливо давать «уайлд кард» Шараповой. Есть немало молодых американских теннисисток, которые заслуживают этого больше, чем она. Для молодых сыграть на таком крупном турнире важнее, — приводит слова Бабош Ubitennis.
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