Бабош: Несправедливо давать «уайлд кард» Шараповой

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«Я впервые играла против Марии, и матч начался хорошо для меня, я должна была выигрывать, но потом всё изменилось, растянулось на три сета и оказалось плохо для меня. Мария стала играть сильнее, мне стало сложно противостоять ей, я начала уставать, и игра вышла из-под моего контроля.

Я думаю, что несправедливо давать «уайлд кард» Шараповой. Есть немало молодых американских теннисисток, которые заслуживают этого больше, чем она. Для молодых сыграть на таком крупном турнире важнее, — приводит слова Бабош Ubitennis.