Нью-Йорк. Элина Свитолина взяла верх над Евгенией Родиной

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. За это время 22-летняя Свитолина сделала четыре эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 28-летняя Родина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу украинки.

В третьем круге US Open Свитолина сыграет либо с американкой Шелби Роджерс, либо с австралийкой Дарьей Гавриловой.