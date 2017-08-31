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https://sport.mail.ru/news/tennis/30860621/
31 августа 2017, 20:12 | Теннис | GoTennis.ru

Нью-Йорк. Элина Свитолина взяла верх над Евгенией Родиной

Четвёртая ракетка мира, украинка Элина Свитолина, переиграла россиянку Евгению Родину, занимающую 89-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/4 во втором круге «мэйджора» в Нью-Йорке.

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. За это время 22-летняя Свитолина сделала четыре эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 28-летняя Родина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу украинки.

В третьем круге US Open Свитолина сыграет либо с американкой Шелби Роджерс, либо с австралийкой Дарьей Гавриловой.
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