Нью-Йорк. Элина Свитолина взяла верх над Евгенией Родиной
Четвёртая ракетка мира, украинка Элина Свитолина, переиграла россиянку Евгению Родину, занимающую 89-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/4 во втором круге «мэйджора» в
Нью-Йорке.
Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. За это время 22-летняя Свитолина сделала четыре эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала три
В третьем круге US Open Свитолина сыграет либо с американкой Шелби Роджерс, либо с австралийкой Дарьей Гавриловой.
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