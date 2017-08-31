Елена Остапенко сыграет в третьем раунде US Open

За время матча, продлившегося 1 час 30 минут, 12-й номер рейтинга WTA, 20-летняя Елена, сделала один эйс и четыре брейка, тринадцать раз ошибившись при подаче. 27-летняя Сорана, занимающая 54-ю строчку мировой табели о рангах, выполнила шесть подач навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустила шесть двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В третьем раунде Открытого чемпионата США Остапенко сразится либо с россиянкой Дарьей Касаткиной, либо с американкой Кристиной МакХэйл.