Елена Остапенко сыграет в третьем раунде US Open
Латвийская теннисистка Елена Остапенко преодолела барьер второго круга US Open, победив в двух сетах румынку Сорану Кырстю, — 6/4, 6/4.
За время матча, продлившегося 1 час 30 минут, 12-й номер рейтинга WTA, 20-летняя Елена, сделала один эйс и четыре брейка, тринадцать раз ошибившись при подаче. 27-летняя Сорана, занимающая 54-ю строчку мировой табели о рангах, выполнила шесть подач навылет, реализовала два
В третьем раунде Открытого чемпионата США Остапенко сразится либо с россиянкой Дарьей Касаткиной, либо с американкой Кристиной МакХэйл.
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