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https://sport.mail.ru/news/tennis/30860619/
31 августа 2017, 20:11 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Остапенко сыграет в третьем раунде US Open

Латвийская теннисистка Елена Остапенко преодолела барьер второго круга US Open, победив в двух сетах румынку Сорану Кырстю, — 6/4, 6/4.

За время матча, продлившегося 1 час 30 минут, 12-й номер рейтинга WTA, 20-летняя Елена, сделала один эйс и четыре брейка, тринадцать раз ошибившись при подаче. 27-летняя Сорана, занимающая 54-ю строчку мировой табели о рангах, выполнила шесть подач навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустила шесть двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В третьем раунде Открытого чемпионата США Остапенко сразится либо с россиянкой Дарьей Касаткиной, либо с американкой Кристиной МакХэйл.
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