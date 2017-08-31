Сыграет ли Шарапова в России и кто заменит Вавринку? Главные вопросы SpbOpen

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кто будет первой ракеткой турнира?

Генеральный директор турнира Александр Медведев как всегда был самым ценным источником информации для журналистов. Начал Александр Иванович с объявления первой ракетки SpbOpen-2017 — им стал Жо-Уилфрид Тсонга, который наконец получил вайлд-кард.

— Тсонга уступил на US Open, поэтому у него будет время подготовиться к нашему турниру, — с улыбкой сообщил Медведев.

Исполнительный директор SpbOpen-2017 Владимир Камельзон тоже был рад участию Тсонга.

— У нас уникальный состав участников. Например, Жо-Уилфрида Тсонга заманить было очень непросто. Руководство долго вело с ним переговоры. На матчи Гаэля Монфиса вообще как в цирк приходишь, но у него есть и мастерство. Думаю, от такого состава участников мы получим удовольствие.

Кто не приедет на турнир в 2017-м и почему?

Главной обещанной звезды в этом году все же не будет: Станислас Вавринка получил травму и в Петербурге в этом году не сыграет.

— Мы уже общались со Стэном, он подтвердил: если будет здоров в следующем году — приедет в Петербург, — заверил журналистов Медведев.

Кроме Вавринки на турнире не сыграют Андрей Рублев и Карен Хачанов. Владимир Камельзон рассказал журналистам, почему:

— Нельзя винить Рублева и Хачанова, что они не сыграют в Петербурге. Все дело в том, что они выступят за сборную в матче с Венгрией. Одно дело — приехать из Будапешта, это не вопрос. Другое дело, что матч Кубка Дэвиса пройдет на мягком покрытии, перемещаться с него на жесткое неудобно, в этом основная причина.

На просьбу прокомментировать слова бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, который в твиттере раскритиковал состав игроков SpbOpen-2017, Александр Медведев ответил сдержанно:

— Высказывания Кафельникова оставляю на его совести. Мы к переходу с открытого грунтового корта в зал на твердое покрытие относимся с пониманием. Приехать и проиграть в первом круге тоже не нужно. Надеемся, что в следующем году матч Кубка Дэвиса у сборной России будет домашним, тогда в нем смогут принять участие больше россиян.

Приедет ли Шарапова в Петербург зимой?

На вопрос одного из журналистов Александр Медведев ответил весьма многообещающе.

— Шарапова здорово выступает на US Open. Не думаете позвать ее на Ladies Trophy?

— У нас есть контакты с ее представителями. Здоровья ей, чтобы она успешно сыграла в Америке. Двери нашего турнира всегда открыты для Маши.

— Не думали пригласить ее гостем на мужской турнир?

— Она играет в туре, слава богу. Поэтому времени не так много.

Чем мешает турниру Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу?

— Проведение чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций добавило трудностей в организации петербургского теннисного турнира. В частности, были сложности при размещении второго корта на парковке у арены. К счастью, совместными усилиями с городом удалось решить все проблемы, — рассказал журналистам Медведев.

За что Медведев злится на Федерера?

На турнир в Петербург могли бы чаще приезжать топ-игроки, если бы SpbOpen стоял в календаре не сразу после Открытого чемпионата США.

— Вопрос сроков проведения и статуса турнира — это взаимосвязанные вещи. Отсутствие финансовых ограничений приведет к тому, что турниры категории 250 и 500 перестанут иметь сильных игроков в своем составе. Не хотелось бы, чтобы к этому пришло, но это бомба, которая может разорвать не только тур, но и весь теннис. Это бьет по всему — рейтингам, трансляциям, посещаемости. Я хорошо отношусь к Федереру, но, видимо, он на закате своей карьеры решил: я заканчиваю, и черт с ними. WTA пытался сделать резкие изменения в системе тура. Мы получили вчера сообщение, что реформа тура откладывается, — высказался Александр Медведев.