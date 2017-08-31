Мария Шарапова вошла в Топ-100 самых влиятельных россиян столетия
Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в Топ-100 самых влиятельных россиян столетия по версии американского журнала Forbes.
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Отметим, что Forbes учёл международное признание номинантов, количество людей, жизнь которых изменилась благодаря влиянию кандидатов, и денежную составляющую (контракты, бюджеты, капитализация, объём рынков).
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