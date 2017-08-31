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31 августа 2017, 18:44 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова вошла в Топ-100 самых влиятельных россиян столетия

Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в Топ-100 самых влиятельных россиян столетия по версии американского журнала Forbes.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> вошла в Топ-100 самых влиятельных россиян столетия по версии американского журнала Forbes. Увеличить
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Отметим, что Forbes учёл международное признание номинантов, количество людей, жизнь которых изменилась благодаря влиянию кандидатов, и денежную составляющую (контракты, бюджеты, капитализация, объём рынков).
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