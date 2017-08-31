Возняцки раскритиковала решение US Open ставить Шарапову на центральный корт

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мне кажется, что расписание, в котором пятая ракетка мира поставлена на пятый корт, после 11 часов вечера, — это неприемлемо. А если посмотреть на центральный корт… Я прекрасно понимаю деловую сторону тенниса, но человек возвращается после дисквалификации за допинг и каждый матч проводит на центральном корте — это очень сомнительное решение», — сказала Возняцки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="da" dir="ltr">Video: Caroline Wozniacki unhappy with US Open scheduling<br>Video credit: Ekstrabladet.dk <a href="https://t.co/5r1JEjCuEj">pic.twitter.com/5r1JEjCuEj</a></p>— CaroWozniackiNews (@CWTennis) <a href="https://twitter.com/CWTennis/status/903203313965031424">31 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Теннисистка уверена, что заслуживает большего уважения. «Я считаю, что человек, который вернулся после травм и поднялся на пятое место в рейтинге, заслуживает играть на более крупном корте. Наш матч перенесли на 17-й корт, там хорошая атмосфера, но в будущем этот вопрос стоит пересмотреть», — добавила она.

В ночь на четверг Возняцки проиграла россиянке Екатерине Макаровой во втором круге US Open. Ранее в тот же день Шарапова на центральном корте Артура Эша обыграла Тимею Бабош из Венгрии.