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31 августа 2017, 9:42 | Теннис | Р-Спорт

Шарапова сыграет с Кенин в 3-м круге US Open

МОСКВА, 31 авг — Р-Спорт. Американка София Кенин будет соперницей россиянки Марии Шараповой в третьем круге проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США по теннису, другая представительница России Светлана Кузнецова во втором раунде соревнований сыграет с японкой Куруми Нарой.

Американка София <span class=error>Кенин</span> будет соперницей россиянки Марии <span class=error>Шараповой</span> в третьем круге проходящего в <nobr>Нью-Йорке</nobr> Открытого чемпионата США по теннису другая представительница России Светлана <span class=error>Кузнецова</span> во втором раунде соревнований сыграет с японкой <span class=error>Куруми</span> Нарой. Увеличить
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Кенин во втором круге взяла верх над соотечественницей Сашей Викери — 6:3, 4:6, 7:6 (7:0). Нара в первом раунде оказалась сильнее Сары Соррибес-Тормо (Испания) — 6:1, 6:2.

Испанка Гарбинье Мугуруса и американка Винус Уильямс пробились в третий круг US Open.

Мугуруса, посеянная на турнире под третьим номером, во втором раунде в двух партиях победила китаянку Дуань Ин-Ин — 6:4, 6:0. Уильямс (9-й номер посева) в своем матче второго круга нанесла поражение француженке Осеан Доден — 7:5, 6:4.

Мугуруса в третьем круге сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой (31), Уильямс — с Марией Саккари из Греции.

Результаты других матчей второго круга:

Слоан Стивенс (США) — Доминика Цибулкова (Словакия, 11) — 6:2, 5:7, 6:3,

Анастасия Севастова (Латвия, 16) — Екатерина Козлова (Украина) — 6:4, 6:4,

Донна Векич (Хорватия) — Пэн Шуай (Китай, 22) — 6:0, 6:2,

Юлия Гергес (Германия, 30) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:2, 6:1.
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