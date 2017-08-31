Шарапова сыграет с Кенин в 3-м круге US Open
МОСКВА, 31 авг —
Р-Спорт. Американка София Кенин будет соперницей россиянки Марии Шараповой в третьем круге проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США по теннису, другая представительница России Светлана Кузнецова во втором раунде соревнований сыграет с японкой Куруми Нарой.
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Кенин во втором круге взяла верх над соотечественницей Сашей Викери — 6:3, 4:6, 7:6 (7:0). Нара в первом раунде оказалась сильнее Сары
Испанка Гарбинье Мугуруса и американка Винус Уильямс пробились в третий круг US Open.
Мугуруса, посеянная на турнире под третьим номером, во втором раунде в двух партиях победила китаянку Дуань
Мугуруса в третьем круге сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой (31), Уильямс — с Марией Саккари из Греции.
Результаты других матчей второго круга:
Слоан Стивенс (США) — Доминика Цибулкова (Словакия, 11) — 6:2, 5:7, 6:3,
Анастасия Севастова (Латвия, 16) — Екатерина Козлова (Украина) — 6:4, 6:4,
Донна Векич (Хорватия) — Пэн Шуай (Китай, 22) — 6:0, 6:2,
Юлия Гергес (Германия, 30) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:2, 6:1.
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