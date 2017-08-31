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31 августа 2017, 9:46 | Теннис | Р-Спорт

Макарова победила пятую ракетку мира Возняцки на US Open

МОСКВА, 31 авг — Р-Спорт. Россиянка Екатерина Макарова нанесла поражение пятой ракетке мира датчанке Каролине Возняцки во втором круге Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Россиянка Екатерина <span class=error>Макарова</span> нанесла поражение пятой ракетке мира датчанке Каролине <span class=error>Возняцки</span> во втором круге Открытого чемпионата США по теннису который проходит в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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Макарова взяла верх над Возняцки, посеянной на турнире под пятым номером, в трех партиях со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.

Соперницей российской теннисистки, которая впервые в карьере обыграла Возняцки, в третьем раунде US Open будет испанка Карла Суарес-Наварро.
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