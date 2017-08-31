Макарова победила пятую ракетку мира Возняцки на US Open

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Макарова взяла верх над Возняцки, посеянной на турнире под пятым номером, в трех партиях со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.