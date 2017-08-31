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СЧАСТЛИВОЕ ПЛАТЬЕ ШАРАПОВОЙ

Три тяжелых сета с Маркетой Вондроушовой. Поражение в первой партии. Проблеск прекрасной игры — и реванш во втором. Напряженный заключительный отрезок. Дважды Светлана Кузнецова делает брейк в последнем сете. Дважды позволяет это и сопернице. Горит 4:5, 15:40 на своей подаче — но героически уходит с двух матчболов. Потом отыгрывает и еще один. Наконец, дожимает юную соперницу, катком пройдясь по обороне чешки на тай-брейке — 7:2.

Уфф, можно выдохнуть!

Но от девушки, бравшей титул в Нью-Йорке, а ныне претендующей на вершину рейтинга (чтобы стать первой ракеткой мира, Кузнецовой необходимо выигрывать чемпионат), все-таки, ждали более мощного начала.

Хотя… Она ведь не одна такая!

Действующая чемпионка US Open Анджелика Кербер в первом раунде берет всего 4 гейма у Наоми Осаки и готовится прощаться с первой десяткой рейтинга. Уступает и Джоанна Конта (сербке Александре Крунич). Терпит поражение Симона Халеп. Элина Свитолина, как и Светлана, возится три сета с малоизвестной чешкой Катериной Синяковой. Чемпионка «Ролан Гарроса» Алена Остапенко — столько же, но с испанкой Лорой Аррубарреной. А ведь все эти девушки (кроме Остапенко и Кербер) могли подняться на вершину по итогам чемпионата США! Все (кроме опять же Остапенко) — стоят в топ-10.

Не всё, не многое, что нужно знать о нынешней элите женского тенниса.

Мария Шарапова это видит. Чувствует. Понимает уровень соперниц. Знает, что может одолеть их всех. Причем, не понаслышке — ту же Симону Халеп она выбила сама. В трех сетах. Открыв себе путь в полуфинал (Конта была в ее же части сетки).

Хотя так далеко Мария не заглядывает. В понедельник она просто радовалась победе над румынкой. Не играть несколько месяцев (один матч в Стэнфорде — не в счет), и сразу одолеть вторую ракетку мира (которая неделю назад была в одном шаге от первой строчки) — дорогого стоит! Возможно, платье помогло? Не зря Шарапова выбрала наряд того же цвета, в котором как-то взяла титул US Open (в 2006-м). Черного.

— Теперь это платье займет особое место в моем сердце! — призналась Мария после игры с Халеп.

На встречу с Бабош она вышла в другой форме.

ПРОГНОЗЫ ПЛИШКОВОЙ

— Честно — я удивилась! — рассказала Каролина Плишкова, комментируя победу Шараповой. — Обе сыграли хорошо. Даже Симона, хоть и уступила. Но это был один из лучших матчей, которые я видела летом. И меня поразило, как здорово готова Мария! Была уверена — в третьем сете ей не хватит «физики». Она «просядет», станет больше ошибаться. А Шарапова, наоборот, только прибавила. И заиграла лучше.

Чешка — одна из немногих игроков топ-10, кто прошел первый круг без проблем. Вот только в теннис она явно играет лучше, чем делает прогнозы.

Слова Каролины за пару дней до старта US Open:

— Все-таки, поставлю на Халеп. Да, мои ставки редко выигрывают. Но Симона была стабильнее в этом году. Играла больше. Шарапова — прекрасная теннисистка. Она подходит профессионально ко всему, что делает — и на корте, и в жизни. Ее возвращение — это здорово для тенниса! Но у Марии недостаточно практики. А Халеп — все-таки, вторая ракетка планеты.

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Слова Каролины в начале июня — перед финалом «Ролан Гарроса»:

— Готова поставить все, что у меня есть, на победу Симоны в финале в Париже!

Кто не помнит — тот финал румынка проиграла. Чемпионкой стала Остапенко. Хорошо, что Каролина рассуждала лишь гипотетически — сейчас бы осталась без всего!

В Нью-Йорке ее ставка тоже не сработала. На матч Шараповой с Бабош она прогноз давать уже не стала.

Зато их дала наш эксперт, экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе:

— Бабош играет в агрессивном стиле — этим она похожа на Шарапову. Но уровень ее тенниса — ниже. Мария лучше во всем. Думаю, Шарапова должна выигрывать в двух сетах. Причем — в комфортных двух сетах. Без особых проблем.

Жаль, без проблем не вышло.

РЕШАЮЩИЙ РЫВОК

С Халеп Шарапова встречалась ранее шесть раз (и всегда побеждала). С Бабош не пересекалась ни разу.

Симона — вторая ракетка мира. Матч с ней — это повышенный настрой и мотивация. Тимеа — лишь 59-я в рейтинге. Марии с такими играть не столь интересно.

Первый круг отнял много сил — встреча с румынкой продлилась три часа. После долгого отсутствия в Туре это всегда непросто. Стартовый матч проводишь на эмоциях, энтузиазме и адреналине. Но ко второму раунду запал стихает. Зато приходит усталость. Потеря внимания. Проблемы с концентрацией.

Да еще платье Мария сменила… Может, зря? Может, черный снова принес бы ей удачу? А нынешний бежевый — нет?

Первая партия с Бабош — сплошное мучение Шараповой. Одни ошибки. Пара уверенных ударов — и куча выстрелов в аут. Тимеа пошлет резаный — Мария пробьет в сетку. Мощно пробьет в линию — россиянка ответит в коридор. Шарапова сразу же отдает свою подачу. Делает обратный брейк — и снова отпускает соперницу вперед. Горит 2:4, но все же спасается. Отыгрывает пару сетболов. И на тай-брейке… окончательно теряется, парой легких ошибок подарив венгерке сет.

Качели продолжаются и дальше. Собравшись с мыслями, Мария сразу вырывается вперед во второй партии — 2:0. Но лишь затем, чтобы… отдать Тимее три гейма подряд. И чуть не отдать четвертый. Второй — на своей подаче. Тот самый, который вполне мог решить исход матча в пользу Бабош.

Только если внимание скачет, а с ним — и стабильность в действиях Шараповой, железный характер Марии никуда не девается. Он помог ей справиться с Халеп. Выручает и теперь — во втором круге. Отстояв ключевой гейм второго сета, россиянка снова делает брейк. Доводит партию до победы. И дальше уже уверенно движется к победе.

Спустя еще полчаса Бабош с грустным видом отправится подписывать мячики детишкам. А Мария будет благодарить трибуны за поддержку. Нечасто на центральном корте «Флашинг Мидоуз» играют 59-я ракетка мира и 146-я! Но организаторы прекрасно знают, кого хотят увидеть зрители.

И вот все эти зрители — больше 20 000 человек — теперь аплодируют Шараповой. Радуются, что опять ее увидят. Уже — в третьем круге.