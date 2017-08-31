Мария Шарапова вышла в третий круг US Open

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30-летняя россиянка, которая получила от организаторов специальное приглашение (wild card), победила соперницу со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1.

Шарапова занимает 146-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации, ее 24-летняя соперница — 59-ю. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча двух американок — Софии Кенин и Сачии Викери.

Весной Шарапова возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Открытый чемпионат США стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения. Ранее она из-за травмы пропустила Уимблдонский турнир, на Открытый чемпионат Франции россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков и не получила wild card.

Шарапова — победительница Открытого чемпионата США 2006 года. Также она выигрывала Открытый чемпионат Австралии (2008), Открытый чемпионат Франции (2012, 2014) и Уимблдон (2004).

Открытый чемпионат США продлится до 10 сентября. В прошлом году соревнования выиграла немка Ангелик Кербер, которая на нынешнем турнире завершила выступление в первом круге. US Open проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"From the moment that I've been here, I've really understood what this means to me, to be back."<a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> advances to R3!<a href="https://twitter.com/hashtag/USOpen?src=hash">#USOpen</a> <a href="https://t.co/hcQ8ZamRzA">pic.twitter.com/hcQ8ZamRzA</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/903024835688886273">30 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>