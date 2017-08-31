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31 августа 2017, 1:57 | Теннис | ТАСС

Мария Шарапова вышла в третий круг US Open

ТАСС, 31 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла венгерку Тимею Бабош во втором круге Открытого чемпионата США (общий призовой фонд — $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Россиянка обыграла венгерку <span class=error>Тимею</span> <span class=error>Бабош</span> в трех сетах. Увеличить
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30-летняя россиянка, которая получила от организаторов специальное приглашение (wild card), победила соперницу со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1.

Шарапова занимает 146-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации, ее 24-летняя соперница — 59-ю. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча двух американок — Софии Кенин и Сачии Викери.

Весной Шарапова возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Открытый чемпионат США стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения. Ранее она из-за травмы пропустила Уимблдонский турнир, на Открытый чемпионат Франции россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков и не получила wild card.

Шарапова — победительница Открытого чемпионата США 2006 года. Также она выигрывала Открытый чемпионат Австралии (2008), Открытый чемпионат Франции (2012, 2014) и Уимблдон (2004).

Открытый чемпионат США продлится до 10 сентября. В прошлом году соревнования выиграла немка Ангелик Кербер, которая на нынешнем турнире завершила выступление в первом круге. US Open проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.
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