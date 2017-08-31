US Open. Елена Веснина одолела в двух партиях Анну Блинкову

Поединок продлился 1 час 14 минут. 18-я ракетка мира, 31-летняя Елена, сделала пять брейков и один эйс, четырежды ошибившись при подаче. 18-летняя Блинкова, занимающая 130-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взяла подачу соперницы, совершила три эйса и пять двойных ошибок. Веснина увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

Во втором раунде турнира Веснина померится силами либо с американкой Мэдисон Бренгл, либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс.