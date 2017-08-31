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https://sport.mail.ru/news/tennis/30849586/
31 августа 2017, 1:38 | Теннис | GoTennis.ru

US Open. Елена Веснина одолела в двух партиях Анну Блинкову

Российская теннисистка Елена Веснина прошла во второй круг Открытого чемпионата США, победив в двух партиях россиянку Анну Блинкову, — 6/1, 6/3.

Поединок продлился 1 час 14 минут. 18-я ракетка мира, 31-летняя Елена, сделала пять брейков и один эйс, четырежды ошибившись при подаче. 18-летняя Блинкова, занимающая 130-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взяла подачу соперницы, совершила три эйса и пять двойных ошибок. Веснина увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

Во втором раунде турнира Веснина померится силами либо с американкой Мэдисон Бренгл, либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс.
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