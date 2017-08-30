Светлана Кузнецова вышла во второй круг US Open

Россиянка, «посеянная» на турнире под восьмым номером, в матче первого круга победила чешку Маркету Вондроушову со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

Во втором круге Кузнецова сыграет с победителем встречи между японкой Куруми Нарой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Соревнования завершатся 10 сентября. Открытый чемпионат США проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.

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