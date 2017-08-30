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https://sport.mail.ru/news/tennis/30849050/
30 августа 2017, 23:57 | Теннис | ТАСС

Светлана Кузнецова вышла во второй круг US Open

ТАСС, 30 августа. Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась во второй круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд — $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Россиянка, «посеянная» на турнире под восьмым номером, в матче первого круга победила чешку Маркету Вондроушову со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

Во втором круге Кузнецова сыграет с победителем встречи между японкой Куруми Нарой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Соревнования завершатся 10 сентября. Открытый чемпионат США проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.
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