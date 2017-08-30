Южный вышел во второй круг US Open, где встретится с Федерером

Россиянин в матче первого круга победил словенца Блажена Кавчича со счетом 6:3, 5:7, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 5 минут.

Во втором круге Южный встретится со швейцарцем Роджером Федерером, «посеянным» на турнире под третьим номером.

Соревнования завершатся 10 сентября. Открытый чемпионат США проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.