Южный вышел во второй круг US Open, где встретится с Федерером
ТАСС, 30 августа. Российский теннисист Михаил Южный вышел во второй круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд — $50,4 млн), который проходит в
Нью-Йорке.
Россиянин в матче первого круга победил словенца Блажена Кавчича со счетом 6:3, 5:7, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 5 минут.
Во втором круге Южный встретится со швейцарцем Роджером Федерером, «посеянным» на турнире под третьим номером.
Соревнования завершатся 10 сентября. Открытый чемпионат США проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.
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