US Open. Евгения Родина нанесла поражение Эжени Бушар

За время матча, продлившегося 1 час 24 минуты, 89-я ракетка мира, 28-летняя Родина, сделала пять брейков и один эйс, дважды ошибившись при подаче. 23-летняя Бушар, занимающая 76-е место в рейтинге WTA, три раза брала подачу соперницы, совершила три эйса и одну двойную ошибку. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге турнира Родина сразится с украинкой Элиной Свитолиной.