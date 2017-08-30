US Open. Евгения Родина нанесла поражение Эжени Бушар
Российская теннисистка Евгения Родина преодолела барьер первого раунда Открытого чемпионата США, переиграв в двух сетах канадку Эжени Бушар, — 7/6 (2), 6/1.
За время матча, продлившегося 1 час 24 минуты, 89-я ракетка мира, 28-летняя Родина, сделала пять брейков и один эйс, дважды ошибившись при подаче. 23-летняя Бушар, занимающая 76-е место в рейтинге WTA, три раза брала подачу соперницы, совершила три эйса и одну двойную ошибку. Ранее между собой спортсменки не встречались.
Во втором круге турнира Родина сразится с украинкой Элиной Свитолиной.
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