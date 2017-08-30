Доминик Тим вышел во второй круг US Open

За 1 час 49 минут матча Доминик сделал три эйса и семь брейков, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Алекс один раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив четыре двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором круге US Open Тим сыграет либо с киприотом Маркосом Багдатисом, либо с американцем Тэйлором Фритцем.