Доминик Тим вышел во второй круг US Open
Восьмая ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим на старте Открытого первенства США оказался сильнее австралийца Алекса Де Минаура, занимающего 186-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/1, 6/1.
За 1 час 49 минут матча Доминик сделал три эйса и семь брейков, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Алекс один раз подал навылет и реализовал один
Во втором круге US Open Тим сыграет либо с киприотом Маркосом Багдатисом, либо с американцем Тэйлором Фритцем.
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