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https://sport.mail.ru/news/tennis/30846729/
30 августа 2017, 18:33 | Теннис | GoTennis.ru

Села батарейка. Почему Анжелик Кербер перестала побеждать

Прошлогодняя победительница US Open немка Анжелик Кербер потерпела поражение в первом круге US Open. Что это было? Теннисный обозреватель Стив Тиньор пытается разобраться в чём причина резкого спада в игре уроженки Бремена.

«Вы видели Анжелик на корте? Такой вопрос опубликовал твиттер-аккаунт US Open для своих подписчиков после разгромного поражения действующей чемпионки Анжелик Кербер в первом круге US Open. Болельщики недоумевали.

Может ли апсет не быть неожиданностью? В плане карьерных достижений между Кербер и Наоми Осакой целая пропасть, однако в отчётной встрече это не играло никакой роли. Анжелик плохо играет в текущем сезоне, но совсем не это расстраивает болельщиков. Они не понимают, как игрок, который в прошлом году выиграл два «мэйджора» и завоевал серебро на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, может так резко сдать.

Осака — игрок такого плана, который умеет взламывать оборону соперниц вроде Кербер. Тем же набором характеристик обладает Слоан Стивенс, которая в Торонто отдала Анжелик всего четыре гейма.

Это поражение подвело черту под выступлениями немки в последние месяцы. У Кербер сгорели очки за титулы в Мельбурне и Нью-Йорке. В этом году она не выиграла ни одного турнира, а на «мэйджорах» не проходила дальше четвёртого круга. 11 сентября спортсменка с шестой позиции в рейтинге WTA упадёт на 14-ю.

На послематчевой пресс-конференции отвечая на вопрос что именно пошло не так, Анжелик пыталась найти наиболее простое объяснение.

«Я не знаю. Только что завершилось моё выступление в Нью-Йорке. У меня не получилось сыграть так же хорошо, как в прошлом сезоне. И матчей я провела меньше».

«Последние недели я очень много и хорошо тренировалась, но матчи всегда отличаются от тренировок. Это всегда отдельный разговор. Думаю, мне не хватило игровой практики».

Самоисполняющееся пророчество? Похоже на то. Анжелик вылетает в первых кругах, потому что ей не хватает игровой практики. Но как она сможет её набрать, если всегда проигрывает на ранних стадиях? Сюр.

Кербер, будучи игроком оборонительного плана, важно находиться в комфортном для себя игровом ритме. Для этого нужно много играть, много времени проводить на корте. Её нельзя сравнить с Сереной Уильямс или Марией Шараповой, игра которых строится на атаке. Кербер нужна гармония, Серене и Марии могут обойтись без этого.

Отчасти Кербер права. В прошлом году её баланс побед и поражений составлял 63:18, а в этом — 25:18. Разница колоссальная.

В финальном поединке US Open-2016 Анжелик затерзала Каролину Плишкову своими точными ударами по линии. В матче с Осакой Кербер не показала ничего из прошлогоднего арсенала. В этом матче у Анжелик набралось лишь 9 виннерсов, тогда как Наоми активно выиграла 22 мяча.

Мы знаем, что Кербер любит проводить затяжные розыгрыши, в которых пытается нащупать подходящий момент для удара. Но в последнее время Анжелик не пытается ничего создать сама — раз за разом она ждёт ошибок соперниц. В поединке с Осакой Кербер допустила 23 невынужденные ошибки, Наоми — 17.

Теннисистки, которые проповедуют атакующий теннис, вызывают наибольший интерес у болельщиков. Это факт. И трудно понять, как Кербер, строящая игру от обороны, победила всех и стала первой в мире в 2016 году. И сможет ли она снова найти свою игру в 29 лет?

Очевидно, что Кербер старается сохранять позитивный настрой. После поражения от Мугурусы на Уимблдоне она сказала, что осталась довольна своей игрой. Проиграв Макаровой в Цинциннати Анжелик заявила, что к ней возвращается боевой дух. Вчера она попыталась успокоить своих болельщиков.

«Я знаю свою силу и знаю, что вернусь сильнее. Я не собираюсь сдаваться. Постараюсь побыстрее забыть этот матч и смотреть только вперед».
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