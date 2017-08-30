Стал известен заявочный список участников «Мастерса» в Шанхае
Организаторы турнира опубликовали заявочный лист соревнований.
В частности, в список участников турнира категории «Мастерс» с призовым фондом $5,924,890 вошли: британец Энди Маррей, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, немцы Александр и Миша Зверевы, хорват Марин Чилич, канадец Милош Раонич, австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров, аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.
Своё участие в соревнованиях в Китае подтвердил также россиянин Карен Хачанов. Напомним, что действующим чемпионом турнира является Энди Маррей.
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