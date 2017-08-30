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30 августа 2017, 16:02 | Теннис | ТАСС

Плишкова удивилась готовности Шараповой в матче первого круга US Open

ТАСС, 30 августа. Первая «ракетка» мира чешка Каролина Плишкова удивилась готовности россиянки Марии Шараповой в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open) по теннису с румынкой Симоной Халеп. Слова Плишковой приводит пресс-служба турнира.

<em>ТАСС 30 августа. </em>Первая ракетка мира чешка Каролина <span class=error>Плишкова</span> удивилась готовности россиянки Марии <span class=error>Шараповой</span> в матче первого круга Открытого чемпионата США (US <span class=error>Open</span>) по теннису с румынкой <span class=error>Симоной</span> <span class=error>Халеп</span>. Слова <span class=error>Плишковой</span> приводит <nobr>пресс-служба</nobr> турнира. Увеличить
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Встреча между Шараповой, получившей от организаторов специальное приглашение (wild card), и Халеп, «посеянной» на Открытом чемпионате США под вторым номером, завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу россиянки. Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Открытый чемпионат США стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения. Из-за травмы она пропустила Уимблдонский турнир, на Открытый чемпионат Франции россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков и не получила специальное приглашение от организаторов турнира.

«Да, я смотрела их [Шараповой и Халеп] игру. Они выглядели очень хорошо, в том числе и Симона, ей просто не повезло с жеребьевкой. Думаю, это был лучший матч, что я видела за последние недели на харде. Меня удивила готовность Шараповой, я думала, что в третьем сете ей придется тяжело, но она заиграла еще лучше, Симона делала все правильно, но Мария играла очень хорошо», — сообщила Халеп.

Плишкова в первом круге турнира победила польку Магду Линетте (6:2, 6:1) и в следующем раунде встретится с победительницей пары между парагвайкой Вероникой Сепеде Ройг и американкой Николь Гиббс. Шарапова во втором круге сыграет с венгеркой Тимеей Бабош.

Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. Он проходит в 137-й раз и является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема. В прошлом году турнир выиграла немка Ангелик Кербер.
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