Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30844273/
30 августа 2017, 15:07 | Теннис | GoTennis.ru

Азаренко, Бушар и Бертенс сыграют на соревнованиях в Люксембурге

Организаторы соревнований BGL BNP Paribas Luxembourg Open, которые пройдут с 16 по 21 октября, объявили о том, что своё участие в турнире подтвердили беларуска Виктория Азаренко, канадка Эжени Бушар и Кики Бертенс из Нидерландов.

Организаторы соревнований BGL BNP Paribas Luxembourg <span class=error>Open</span> которые пройдут с 16 по 21 октября объявили о том что своё участие в турнире подтвердили <span class=error>беларуска</span> Виктория <span class=error>Азаренко</span> канадка <span class=error>Эжени</span> <span class=error>Бушар</span> и <span class=error>Кики</span> <span class=error>Бертенс</span> из Нидерландов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, что действующей чемпионкой соревнований является румынка Моника Никулеску, которая в прошлом году в финале одолела чешку Петру Квитову.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Антидопинговое агентство Италии просит продлить дисквалификацию Сары Эррани

Антидопинговое агентство Италии просит продлить дисквалификацию Сары Эррани

Антидопинговое агентство Италии обратилось в Спортивный арбитражный суд с просьбой продлить дисквалификацию экс-финалистки «Ролан Гаррос» Сары Эррани. Об этом сообщает ESPN. Однако срок продления пока неизвестен.
Еще 7 новостей  Все новости
30 августа

Элина Свитолина: Я уверена в себе, но стараюсь не думать о титуле

Азаренко, Бушар и Бертенс сыграют на соревнованиях в Люксембурге

Антидопинговое агентство Италии просит продлить дисквалификацию Сары Эррани