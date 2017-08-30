Азаренко, Бушар и Бертенс сыграют на соревнованиях в Люксембурге
Организаторы соревнований BGL BNP Paribas Luxembourg Open, которые пройдут с 16 по 21 октября, объявили о том, что своё участие в турнире подтвердили беларуска Виктория Азаренко, канадка Эжени Бушар и Кики Бертенс из Нидерландов.
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Напомним, что действующей чемпионкой соревнований является румынка Моника Никулеску, которая в прошлом году в финале одолела чешку Петру Квитову.
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