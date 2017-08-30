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https://sport.mail.ru/news/tennis/30844051/
30 августа 2017, 14:53 | Теннис | GoTennis.ru

Антидопинговое агентство Италии просит продлить дисквалификацию Сары Эррани

Антидопинговое агентство Италии обратилось в Спортивный арбитражный суд с просьбой продлить дисквалификацию экс-финалистки «Ролан Гаррос» Сары Эррани. Об этом сообщает ESPN. Однако срок продления пока неизвестен.

Напомним, что итальянка была дисквалифицирована 3-го августа, поскольку в её организме был обнаружен запрещённый препарат летрозол. Срок дисквалификации составил два месяца.
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