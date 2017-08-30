Антидопинговое агентство Италии просит продлить дисквалификацию Сары Эррани

Организаторы соревнований BGL BNP Paribas Luxembourg Open, которые пройдут с 16 по 21 октября, объявили о том, что своё участие в турнире подтвердили беларуска Виктория Азаренко, канадка Эжени Бушар и Кики Бертенс из Нидерландов.