Антидопинговое агентство Италии просит продлить дисквалификацию Сары Эррани
Антидопинговое агентство Италии обратилось в Спортивный арбитражный суд с просьбой продлить дисквалификацию
экс-финалистки «Ролан Гаррос» Сары Эррани. Об этом сообщает ESPN. Однако срок продления пока неизвестен.
Напомним, что итальянка была дисквалифицирована 3-го августа, поскольку в её организме был обнаружен запрещённый препарат летрозол. Срок дисквалификации составил два месяца.
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