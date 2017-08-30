Маша, дерзай! 5 причин, почему Шарапова должна обыграть Бабош

Встреча Марии Шараповой с Тимей Бабош, в отличие от матча россиянки с Симоной Халеп, поставлена не в вечернюю сессию, а в дневную. Мария выйдет на корт третьим запуском, в Москве к этому времени будет около 23.00. «СЭ» уверен, что у нашей спортсменки есть как минимум пять преимуществ, благодаря которым она должна непременно оказаться в третьем круге.

ПРИЧИНА 1. ШАРАПОВА ЛУЧШЕ ИГРАЕТ В ТЕННИС.

Именно так сформулировала превосходство Марии полуфиналистка US Open-2007 Анна Чакветадзе.

— Бабош играет в схожем стиле, только уровень у нее значительно ниже. Не думаю, что Мария расслабится. Она прекрасно понимает, какова цена успеха, так долго к этому шла, никак не могла найти свой уровень после дисквалификации. Поскольку она обыграла в первом же круге «сеяную» спортсменку, сетка у нее будет относительно несложная. По крайней мере, до конца первой недели. Не хочется забегать вперед, пусть Маша на каждый матч настраивается, как на поединок с Симоной.

ПРИЧИНА 2. БАБОШ НЕ ОБЫГРЫВАЛА СИЛЬНЫХ СОПЕРНИЦ НА «БОЛЬШИХ ШЛЕМАХ».

Дальше всего — до третьего круга — на турнирах «Большого шлема» Тимеа Бабош доходила на US Open. Это было в прошлом году и тогда на пути 31-й «сеянной» встретили Барбара Хаас (5:7, 6:3, 7:5), Рихель Хогенкамп (6:2, 6:4) и, наконец, Симона Халеп. Румынке, хоть и в упорной борьбе, Бабош проиграла (1:6, 6:2, 4:6). В том же году на других мэйджорах ей доводилось играть с Белиндой Бенчич (12 «сеянная» на Australian Open) и Кристиной Младенович (26-й «посев» на «Ролан Гаррос»), ни в одном из случаев одержать верх ей не удалось. В нынешнем розыгрыше «Большого шлема» венгерской спортсменке до Открытого чемпионата США не удавалось преодолеть барьер первого круга: в Австралии она уступила 92-му номеру рейтинга Николь Гиббс, в Париже — Ализе Корне, а на Уимблдоне — Каролин Возняцки.

ПРИЧИНА 3. БАБОШ НЕ ОБЫГРЫВАЛА СИЛЬНЫХ СОПЕРНИЦ В ЭТОМ ГОДУ.

Кто-то скажет, что на крупных турнирах сложная атмосфера и не каждому удается сохранить самообладание. Это в общем-то тоже плюсик в копилку Шараповой — ей, как показал матч с Халеп, самообладания не занимать. Но в этом сезоне и на менее статусных турнирах Тимеа не справлялась с серьезными соперницами: проиграла Ангелик Кербер в Мадриде, Агнешке Радванской в Торонто, Роберте Винчи в Цинциннати, Младенович в Нью-Хэйвене.

ПРИЧИНА 4. ШАРАПОВА ЛЮБИТ ИГРАТЬ С АГРЕССИВНЫМИ СОПЕРНИЦАМИ.

В отдельно взятом матче произойти может все, что угодно, и с Шараповой такое случалось не раз. Но Мария сама не раз говорила, что ей проще и удобнее играть с агрессивными соперницами — напор с другой стороны корта заставляет ее концентрироваться. Если говорить о самой Бабош, она действительно любит играть агрессивно, но допускает при этом большое количество ошибок. Судите сами: на Уимблдоне во встрече против Возняцки венгерка допустила 32 невынужденных ошибки при 29 активно выигранных мячах. Примерно то же соотношение в матче против Кербер на турнире в Мадриде — 35 к 30.

ПРИЧИНА 5. У ШАРАПОВОЙ БОЛЬШЕ СИЛ.

Россиянка долгое время не играла из-за дисквалификации, затем ее начали преследовать травмы. С 26 апреля, когда ей разрешили выступать, до нынешнего момента она провела всего 4 турнира. А последний турнир (да и то один матч) Шарапова провела 4 недели назад. Бабош, в свою очередь, после Уимблдона отыграла три турнира: Торонто, Цинциннати, Нью-Хэйвен. Правда, до второго круга добралась лишь однажды. Чакветадзе считает, что в таком положении дел есть некоторые плюсы.

— Есть определенные плюсы в том, что Маша не играла на турнирах перед US Open, — считает Чакветадзе. — Она накопила силы. На тренировках спортсмен, конечно, тоже выкладывается, но за счет отсутствия стресса переносятся такие нагрузки легче. В принципе формат «Больших шлемов» с матчами через день должен ей подходить. В этот дополнительный день она может восстановить силы.

— А как же отсутствие игровой практики?