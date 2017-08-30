Федерер потрепал нервы фанатам
Большинство матчей US Open были перенесены
из-за дождя, а на центральном корте во второй круг у мужчин пробили Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, а у женщин — Елена Остапенко и Мэдисон Кис. «Газета.Ru» представляет обзор матчей первого круга Открытого чемпионата США.
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Дождь вмешался в планы организаторов US Open,
В их числе оказались поединки с участием Евгении Родиной, Светланы Кузнецовой, Дарьи Касаткиной, Михаила Южного, Андрея Кузнецова, Софьи Жук, Андрея Рублёва, Анастасии Павлюченковой и российское противостояние Елена Веснина — Анна Блинкова.
Матчи ночью (по московскому времени) продолжались только под крышей центрального корта имени Артура Эша. Туда, например, было перенесено окончание третьего сета матча латвийки Елены Остапенко и испанки Лары Арруабаррены.
В первых сетах соперницы обменялись довольно легкими победами — 6:1, 2:6, — после чего дождь прервал сражение на несколько часов при счете 3:1 в пользу Остапенко в решающей партии.
Пауза не пошла Арруабаррене на пользу и не помогла ей перевернуть ход неудачно складывавшегося противостояния. Напротив, на центральном корте латвийка не уступила ни одного гейма, взяв две своих и одну подачу соперницы — 6:1.
Теперь во втором круге Остапенко предстоит поединок с румынкой Сораной Кирстей, которая без проблем убрала с дороги голландку Лесли Керкхове (6:1, 6:3).
Не разочаровала своих болельщиков американка Мэдисон Кис, которая за полтора часа сломило отчаянное сопротивление бельгийки Элисе Мертенс — 6:3, 7:6 (8−6).
Соперницы были достаточно агрессивны на чужих подачах и сделали на пару пять брейков, а решающим как раз оказалась «лишняя» выигранная американкой подача Мертенс.
«Думаю, я достаточно неплохо подавала. Больше всего я довольна тем, как входила в корт в этом матче. Не думаю, что я
— Билли Джин Кинг (легендарная теннисистка — «Газета.Ru») даже написала мне сообщение о моих ударах с лета, так что я очень рада. Также я очень довольна двумя ударами с форхенда в концовке тай-брейка.
У мужчин провели свои матчи два, возможно, главных фаворитов Открытого чемпионата США. Швейцарец Роджер Федерер получил в первом круге не самого удобного соперника — молодого американца Фрэнсиса Тиафо, являющегося сейчас 70-й ракеткой мира.
Тиафо прославился на весь мир, когда на турнире в Сарасоте в этом сезоне во время его матча на корте раздавались женские стоны из одного из соседних домов. В одной из пауз 19-летний теннисист крикнул: «Не может он быть так хорош!».
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Первый сет остался за американцем со счетом 6:4, затем он дважды подряд уступил (2:6, 1:6), но в четвертой партии уверенно выровнял ситуацию в матче — 6:1.
При этом надо отметить, что Федерер играл не лучшим образом, а его соперник идеально реализовывал
И все же в решающей партии Роджер собрался, в нужный момент в фирменном стиле добавил, сделал еще один брейк, что и склонило чашу весов на его сторону — 6:4.
«Тиафо отлично сражался, это очень хороший игрок. Я очень доволен матчем. Это было захватывающе. Именно за этим я приехал в
Если матч Федерера продолжался 2 часа и 37 минут, то испанец Рафаэль Надаль пробился во второй круг соревнований, затратив на победу над сербом Душаном Лайовичем на 21 минуту меньше.
И это при том, что матч Надаля с Лайовичем завершился всего в трех сетах — 7:6 (8:6), 6:2, 6:2.
«В начале матча было трудно, присутствовал элемент нервозности. Но главное, я выиграл и получил возможность тренироваться и совершенствовать себя ещё один день, — заявил испанец на послематчевой
— Повлияло ли на подготовку к US Open поражение в Цинциннати? Поражение всегда оказывает влияние, равно как и победа. Игроки, которые утверждают обратное, — лжецы, и я не хочу быть таким спортсменом.
Но я подхожу к турниру с положительным настроем. Я хорошо играл и тренировался весь год и уверен, что могу играть намного лучше. Я тренируюсь лучше, чем в Монреале или Цинциннати, однако это вовсе не означает, что достигну больших результатов. Но правда в том, что сейчас я чувствую себя гораздо более позитивным.
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