Федерер потрепал нервы фанатам

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Дождь вмешался в планы организаторов US Open, из-за чего пришлось перенести ряд поединков, запланированных на 29 августа.

В их числе оказались поединки с участием Евгении Родиной, Светланы Кузнецовой, Дарьи Касаткиной, Михаила Южного, Андрея Кузнецова, Софьи Жук, Андрея Рублёва, Анастасии Павлюченковой и российское противостояние Елена Веснина — Анна Блинкова.

Матчи ночью (по московскому времени) продолжались только под крышей центрального корта имени Артура Эша. Туда, например, было перенесено окончание третьего сета матча латвийки Елены Остапенко и испанки Лары Арруабаррены.

В первых сетах соперницы обменялись довольно легкими победами — 6:1, 2:6, — после чего дождь прервал сражение на несколько часов при счете 3:1 в пользу Остапенко в решающей партии.

Пауза не пошла Арруабаррене на пользу и не помогла ей перевернуть ход неудачно складывавшегося противостояния. Напротив, на центральном корте латвийка не уступила ни одного гейма, взяв две своих и одну подачу соперницы — 6:1.

Теперь во втором круге Остапенко предстоит поединок с румынкой Сораной Кирстей, которая без проблем убрала с дороги голландку Лесли Керкхове (6:1, 6:3).

Не разочаровала своих болельщиков американка Мэдисон Кис, которая за полтора часа сломило отчаянное сопротивление бельгийки Элисе Мертенс — 6:3, 7:6 (8−6).

Соперницы были достаточно агрессивны на чужих подачах и сделали на пару пять брейков, а решающим как раз оказалась «лишняя» выигранная американкой подача Мертенс.

«Думаю, я достаточно неплохо подавала. Больше всего я довольна тем, как входила в корт в этом матче. Не думаю, что я когда-либо так хорошо играла с лета, — сказала после окончания матча Кис.

— Билли Джин Кинг (легендарная теннисистка — «Газета.Ru») даже написала мне сообщение о моих ударах с лета, так что я очень рада. Также я очень довольна двумя ударами с форхенда в концовке тай-брейка.

У мужчин провели свои матчи два, возможно, главных фаворитов Открытого чемпионата США. Швейцарец Роджер Федерер получил в первом круге не самого удобного соперника — молодого американца Фрэнсиса Тиафо, являющегося сейчас 70-й ракеткой мира.

Тиафо прославился на весь мир, когда на турнире в Сарасоте в этом сезоне во время его матча на корте раздавались женские стоны из одного из соседних домов. В одной из пауз 19-летний теннисист крикнул: «Не может он быть так хорош!».

В Нью-Йорке в своем втором в карьере матче против швейцарского маэстро хорош уже был сам Тиафо, сумевший навязать Федереру борьбу на протяжении всего матча.

Первый сет остался за американцем со счетом 6:4, затем он дважды подряд уступил (2:6, 1:6), но в четвертой партии уверенно выровнял ситуацию в матче — 6:1.

При этом надо отметить, что Федерер играл не лучшим образом, а его соперник идеально реализовывал брейк-пойнты — четыре из пяти.

И все же в решающей партии Роджер собрался, в нужный момент в фирменном стиле добавил, сделал еще один брейк, что и склонило чашу весов на его сторону — 6:4.

«Тиафо отлично сражался, это очень хороший игрок. Я очень доволен матчем. Это было захватывающе. Именно за этим я приехал в Нью-Йорк, чтобы пройти через эти эмоции», — приводит The Guardian слова победителя после поединка.

Если матч Федерера продолжался 2 часа и 37 минут, то испанец Рафаэль Надаль пробился во второй круг соревнований, затратив на победу над сербом Душаном Лайовичем на 21 минуту меньше.

И это при том, что матч Надаля с Лайовичем завершился всего в трех сетах — 7:6 (8:6), 6:2, 6:2.

«В начале матча было трудно, присутствовал элемент нервозности. Но главное, я выиграл и получил возможность тренироваться и совершенствовать себя ещё один день, — заявил испанец на послематчевой пресс-конференции.

— Повлияло ли на подготовку к US Open поражение в Цинциннати? Поражение всегда оказывает влияние, равно как и победа. Игроки, которые утверждают обратное, — лжецы, и я не хочу быть таким спортсменом.

Но я подхожу к турниру с положительным настроем. Я хорошо играл и тренировался весь год и уверен, что могу играть намного лучше. Я тренируюсь лучше, чем в Монреале или Цинциннати, однако это вовсе не означает, что достигну больших результатов. Но правда в том, что сейчас я чувствую себя гораздо более позитивным.