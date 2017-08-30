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https://sport.mail.ru/news/tennis/30840276/
30 августа 2017, 10:40 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня день рождения у Энди Роддика!

Сегодня свой 35-й День рождения отмечает знаменитый американский теннисист Энди Роддик. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Энди и желает ему удачи в жизни и успехов в профессиональной деятельности.

Эндрю Стивен Роддик родился 30 августа 1982 года в городе Омаха. Профессиональную карьеру начал в 2000 году. За время выступлений выиграл 32 турнира АТР, заработав при этом 20,637 миллиона долларов призовых.

В 2003 году Роддик выиграл US Open, обыграв в финальном матче испанца Хуана Карлоса Ферреро. Также Энди уступал Роджеру Федереру в финале Уимблдона (в 2004, 2005 и 2009 годах) и в решающем матче US Open в 2006 году. В ноябре 2003 года американец впервые в своей карьере возглавил рейтинг АТР, в общей сложности проведя в ранге первой ракетки мира тринадцать недель.

Роддик провёл сорок пять матчей за сборную США в «Кубке Дэвиса». В 2007 году в составе национальной команды он стал обладателем чемпионского титула этого турнира.

В сентябре 2012 года Энди Роддик объявил о завершении профессиональной карьеры. После окончания выступлений спортсмен запустил собственное радиошоу, а также стал телеведущим аналитической спортивной программы на канале Fox Sports.
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