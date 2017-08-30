Сегодня день рождения у Энди Роддика!

Эндрю Стивен Роддик родился 30 августа 1982 года в городе Омаха. Профессиональную карьеру начал в 2000 году. За время выступлений выиграл 32 турнира АТР, заработав при этом 20,637 миллиона долларов призовых.



В 2003 году Роддик выиграл US Open, обыграв в финальном матче испанца Хуана Карлоса Ферреро. Также Энди уступал Роджеру Федереру в финале Уимблдона (в 2004, 2005 и 2009 годах) и в решающем матче US Open в 2006 году. В ноябре 2003 года американец впервые в своей карьере возглавил рейтинг АТР, в общей сложности проведя в ранге первой ракетки мира тринадцать недель.



Роддик провёл сорок пять матчей за сборную США в «Кубке Дэвиса». В 2007 году в составе национальной команды он стал обладателем чемпионского титула этого турнира.



В сентябре 2012 года Энди Роддик объявил о завершении профессиональной карьеры. После окончания выступлений спортсмен запустил собственное радиошоу, а также стал телеведущим аналитической спортивной программы на канале Fox Sports.