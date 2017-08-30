Виктория Азаренко сыграет на соревнованиях в Линце

Большинство матчей US Open были перенесены из-за дождя, а на центральном корте во второй круг у мужчин пробили Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, а у женщин — Елена Остапенко и Мэдисон Кис. «Газета.Ru» представляет обзор матчей первого круга Открытого чемпионата США.