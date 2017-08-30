Виктория Азаренко сыграет на соревнованиях в Линце
Экс-первая ракетка мира, беларуска Виктория Азаренко, подтвердила, что сыграет на турнире в Линце, который пройдёт с 9 по 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
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28-летняя уроженка Минска выступит на австрийском турнире впервые с 2012 года, когда завоевала чемпионский титул на местных соревнованиях.
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