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https://sport.mail.ru/news/tennis/30839315/
30 августа 2017, 10:33 | Теннис | Lenta.Ru

Наказанный за расизм теннисист усомнился в законности возвращения Шараповой

Бывший румынский теннисист Илие Настасе, занимавший первое место в мировом рейтинге, усомнился в законности возвращения россиянки Марии Шараповой. Слова 71-летнего спортсмена приводит ProSport Live.

Бывший румынский теннисист <span class=error>Илие</span> <span class=error>Настасе</span> занимавший первое место в мировом рейтинге усомнился в законности возвращения россиянки Марии <span class=error>Шараповой</span>. Слова 71-летнего спортсмена приводит ProSport <span class=error>Live</span>. Увеличить
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«Если человеку, употреблявшему допинг, разрешают играть… Это не совсем нормально. Мугуруса тоже этому удивилась, но, видимо, это в порядке вещей. ITF защищает спонсоров, а не занимается чисткой в теннисе. Для всех было сюрпризом, что Шарапова была принята обратно в тур», — сказал Настасе.

В понедельник Шарапова обыграла румынку, вторую ракетку мира Симону Халеп в первом круге Открытого чемпионата США (US Open) со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

В июле 2017 года международная федерация тенниса (ITF) лишила Настасе аккредитации на турниры под своей эгидой до 31 декабря 2018 года.

Во время апрельской пресс-конференции перед матчем Румыния — Великобритания на Кубке Федерации речь зашла о беременности Уильямс. Настасе прокомментировал новость словами: «Интересно, какого цвета будет ребенок. Молочный шоколад?» Позднее он извинился за свои слова.

Настасе — первый теннисист, завоевавший титул первой ракетки мира (23 августа 1973 года). Он сохранял его в течение 40 недель. Настасе дважды играл в финале Уимблдона: в 1972 и 1976 годах. В настоящее время он занимает пост капитана сборной Румынии в Кубке федерации.
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