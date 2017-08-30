Американка Киз вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису
МОСКВА, 30 авг —
Р-Спорт. Американка Мэдисон Киз преодолела барьер первого круга на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
Киз, получившая от организаторов 15-й номер посева, на старте US Open в двух сетах нанесла поражение бельгийке Элизе Мертенс — 6:3, 7:6 (8:6). Поединок продолжался 1 час 30 минут.
Во втором раунде турнира соперницей хозяйки кортов будет или Эшли Кратцер (США), или Татьяна Мария (Германия).
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