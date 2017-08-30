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30 августа 2017, 8:57 | Теннис | ТАСС

Федерер в пяти сетах обыграл Тиафо на старте US Open

ТАСС, 30 августа. Швейцарец Роджер Федерер обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open, общий призовой фонд — $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.

<em>ТАСС 30 августа. </em>Швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> обыграл американца Фрэнсиса <span class=error>Тиафо</span> в первом круге Открытого чемпионата США по теннису (US <span class=error>Open</span> общий призовой фонд — 504 млн). Турнир проходит в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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36-летний швейцарец, «посеянный» на турнире под вторым номером, обыграл соперника, занимающего 70-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, со счетом 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.

В следующем раунде обладатель 19 титулов на турнирах Большого шлема сыграет с победителем матча между россиянином Михаилом Южным и словенцем Блажем Кавчичем.

Открытый чемпионат США — четвертый турнир серии Большого шлема в сезоне — завершится 10 сентября. В прошлом году US Open выиграл швейцарец Стэн Вавринка, не участвующий в текущем розыгрыше из-за травмы.
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