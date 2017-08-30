Федерер в пяти сетах обыграл Тиафо на старте US Open
ТАСС, 30 августа. Швейцарец Роджер Федерер обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open, общий призовой фонд — $50,4 млн). Турнир проходит в
Нью-Йорке.
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36-летний швейцарец, «посеянный» на турнире под вторым номером, обыграл соперника, занимающего 70-ю строчку в рейтинге Ассоциации
В следующем раунде обладатель 19 титулов на турнирах Большого шлема сыграет с победителем матча между россиянином Михаилом Южным и словенцем Блажем Кавчичем.
Открытый чемпионат США — четвертый турнир серии Большого шлема в сезоне — завершится 10 сентября. В прошлом году US Open выиграл швейцарец Стэн Вавринка, не участвующий в текущем розыгрыше
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