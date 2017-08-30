Федерер в пяти сетах обыграл Тиафо на старте US Open

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36-летний швейцарец, «посеянный» на турнире под вторым номером, обыграл соперника, занимающего 70-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, со счетом 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.

В следующем раунде обладатель 19 титулов на турнирах Большого шлема сыграет с победителем матча между россиянином Михаилом Южным и словенцем Блажем Кавчичем.