Надаль в ранге первой ракетки мира стартовал с победы на US Open
МОСКВА, 30 авг —
Р-Спорт. Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй раунд на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во вторник испанский теннисист, в августе вернувшийся на первую позицию в рейтинге ATP, в трех сетах переиграл серба Душана Лайовича — 7:6 (8:6), 6:2, 6:2. Поединок продолжался 2 часа 16 минут.
В следующем круге Надаль, двукратный триумфатор US Open, сыграет с победителем в матче между японцем Таро Даниэлем и американцем Томми Полом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter