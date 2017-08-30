Надаль в ранге первой ракетки мира стартовал с победы на US Open

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Во вторник испанский теннисист, в августе вернувшийся на первую позицию в рейтинге ATP, в трех сетах переиграл серба Душана Лайовича — 7:6 (8:6), 6:2, 6:2. Поединок продолжался 2 часа 16 минут.

В следующем круге Надаль, двукратный триумфатор US Open, сыграет с победителем в матче между японцем Таро Даниэлем и американцем Томми Полом.