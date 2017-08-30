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https://sport.mail.ru/news/tennis/30837490/
30 августа 2017, 2:03 | Теннис | Р-Спорт

Надаль в ранге первой ракетки мира стартовал с победы на US Open

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт. Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй раунд на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> вышел во второй раунд на Открытом чемпионате США по теннису который проходит в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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Во вторник испанский теннисист, в августе вернувшийся на первую позицию в рейтинге ATP, в трех сетах переиграл серба Душана Лайовича — 7:6 (8:6), 6:2, 6:2. Поединок продолжался 2 часа 16 минут.

В следующем круге Надаль, двукратный триумфатор US Open, сыграет с победителем в матче между японцем Таро Даниэлем и американцем Томми Полом.
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