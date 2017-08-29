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29 августа 2017, 22:02 | Теннис | ТАСС

Чемпионка US Open-2016 проиграла в первом круге текущего турнира

ТАСС, 29 августа. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер уступила представительнице Японии Наоми Осаке в первом круге Открытого чемпионата США (US Open, общий призовой фонд — $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.

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29-летняя немка, «посеянная» на турнире под шестым номером, уступила в двух сетах со счетом 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 4 минут.

В следующем круге Осака встретится с победительницей пары между чешкой Дениcой Аллертовой и шведкой Ребеккой Петерсон.

Кербер являлась действующей победительницей турнира.

Открытый чемпионат США — четвертый турнир серии Большого шлема в сезоне — завершится 10 сентября.
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