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29 августа 2017, 20:33 | Теннис | Lenta.Ru

Букмекеры оценили шансы Шараповой победить на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова — третий фаворит Открытого чемпионата США (US Open) по мнению букмекеров.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> — третий фаворит Открытого чемпионата США (US <span class=error>Open</span>) по мнению букмекеров. Победа россиянки на турнире оценивается коэффициентом 7.50. Лучше шансы только у испанки <span class=error>Гарбинье</span> Мугурусы (4.30) и чешской теннисистки Каролины <span class=error>Плишковой</span> (6.70). Увеличить
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Победа россиянки на турнире оценивается коэффициентом 7.50. Лучше шансы только у испанки Гарбинье Мугурусы (4.30) и чешской теннисистки Каролины Плишковой (6.70). Выход в четвертьфинал Шараповой считается вероятным событием, коэффициент на такой исход — 1,68.

В первом круге US Open Шарапова обыграла вторую ракетку мира, румынскую теннисистку Симону Халеп. После матча 30-летняя россиянка расплакалась. Во втором круге US Open Мария сыграет с венгеркой Тимеей Бабош.

Шарапова в конце апреля этого года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за применение запрещенного препарата мельдония. Единственный раз в карьере Мария победила на US Open в 2006 году.
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